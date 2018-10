PS5: quando uscirà secondo te la nuova console Sony?

Tramite le pagine del Financial Times, il CEO di Sony Kenichiro Yoshida ha dichiarato che "a questo punto, posso dire che è necessario per noi avere un hardware di nuova generazione", una frase non particolarmente chiara ma che di fatto conferma la volontà di Sony di guardare al futuro verso il lancio di PS5.



Da mesi si rincorrono varie finestre di lancio per il nuovo hardware Sony, c'è chi parla di una possibile uscita alla fine del 2019 e chi invece punta per il 2020 o 2021. Secondo te, quando uscirà la PS5?