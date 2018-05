PlayStation Classic Mini: quale gioco non dovrebbe assolutamente mancare?

A metà settimana il presidente di Sony Interactive Entertainment, John Kodera, non ha escluso in futuro un possibile arrivo di PlayStation Classic Edition, riedizione della prima storica console della compagnia lanciata nel 1994 in Giappone e l'anno successivo in Occidente.



Una console che ha cambiato per sempre il mondo dell'intrattenimento elettronico, dando vita a quella rivoluzione che ha portato il settore a crescere e maturare, iniziando a proporre esperienza pensate per un tipo di pubblico più vario ed esigente. Non sappiamo se PS1 Mini arriverà mai nei negozi ma abbiamo deciso di fare un salto indietro nel tempo e chiederti: quale gioco non dovrebbe mai mancare nel catalogo di PSOne Classic?