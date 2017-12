PlayStation Experience 2017: qual è stato il miglior annuncio della conferenza?

La conferenza inaugurale della PlayStation Experience 2017 si è rivelata molto diversa dai ritmi a cui siamo stati abituati in passato. Uno show "in piccolo", come già annunciato da Sony, che non ha riservato grandissime sorprese, anche se non sono mancati gli annunci di "nuovi" giochi come The Last Guardian VR Experience, Firewall Zero Hour, WipEout VR, Jupiter & Mars, Donut County e MediEvil Remaster.



Qual è stato il miglior annuncio della PlayStation Experience 2017?