PlayStation LineUp Tour 2018: qual è stato il miglior annuncio dell'evento?

Lunedì 10 settembre Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha tenuto uno speciale evento pre Tokyo Game Show denominato PlayStation LineUp Tour 2018, incentrato principalmente sul mercato asiatico ma in realtà ricco di novità anche per i giocatori occidentali.



Durante lo show sono stati annunciati numerosi titoli come Judge Eyes (nuovo gioco di Studio Yakuza), Kingdom Hearts III VR Experience, Samurai Spirits, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Everybody’s Golf VR e Project Prelude Rune per citarne alcuni... Qual è stato a tuo avviso il miglior annuncio del PlayStation LineUp Tour 2018?