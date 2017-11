PlayStation Mini: quale gioco non dovrebbe assolutamente mancare?

Sono in molti a chiedersi se e quando Sony lancerà sul mercato una riedizione "Mini" della sua prima console. Il successo di Nintendo Classic Mini e SNES Classici Mini potrebbe avere aperto le porte ad altre operazioni di questo tipo e la casa di Kyoto sembra già proiettata al futuro con le riedizioni di Game Boy e Nintendo 64.



La recente uscita del volume PlayStation Anthology testimonia come PSOne sia diventato un oggetto di culto, icona della cultura pop anni '90, un prodotto capace di segnare una generazione. Sony ha più volte celebrato il mito della prima PlayStation, come dimostrano la PS4 e il DualShock 4 Limited Edition, tuttavia in tanti chiedono a gran voce una riedizione della console.



Ti chiediamo: quale di questi giochi non dovrebbe assolutamente mancare nella line-up di una eventuale PSOne Mini?