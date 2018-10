PlayStation Network ID: cambierai il tuo nickname sul PSN?

Dopo mesi di rumor e speculazioni, nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment ha confermato l'arrivo dell'opzione per il cambio di nickname sul PlayStation Network. Questa opzione sarà disponibile in Beta da novembre e arriverà tutti nei primi mesi del 2019.



Durante la fase di prova il primo cambio nickname sarà gratuito mentre i cambi successivi avranno un costo pari a 9.99 euro (4.99 euro per gli abbonati PlayStation Plus), Sony ha inoltre avvisato che il cambio nickname sarà "compatibile con i giochi PS4 originariamente pubblicati dopo il 1 aprile 2018 e una grande maggioranza dei giochi PS4 più giocati che sono stati rilasciati prima di questa data", tuttavia il corretto funzionamento non viene garantito al momento su tutti i giochi PS4, PS3 e Vita.



Quale sarà il tuo approccio a questa novità? Cambierai il tuo PSN ID oppure no?