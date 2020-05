PlayStation Now maggio 2020: qual è il miglior gioco PS4 del mese?

Il catalogo PlayStation Now si è arricchito con tre nuovi giochi a maggio: Get Even, Rainbow Six Siege e The Evil Within 2 sono ora disponibili per gli abbonati al servizio targato Sony. Una lineup interessante che propone tre titoli diversi tra loro ma ugualmente interessanti.



Get Even è una avventura Sci-Fi ad alto impatto mentre The Evil Within 2 è un survival horror classico in terza persona diretto da Shinji Mikami, autore di Resident Evil. Infine, Tom Clancy's Rainbow Six Siege è uno dei giochi multiplayer più amati e popolari degli ultimi anni, con un gran seguito anche per quanto riguarda la scena eSport competitiva.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di maggio 2020? A te la parola!