PlayStation Now potrebbe arrivare presto in Italia: ti abbonerai?

Prove tecniche di trasmissione per PlayStation Now: nei giorni scorsi alcuni riferimenti al servizio sono comparsi sul PlayStation Store italiano, con tanto di home page dedicata e possibilità di effettuare il test della connessione, senza però la possibilità di abbonarsi o scaricare contenuti.



Purtroppo poche ore dopo la home page è stata rimossa, così come lo strumento di test per la velocità della connessione, mentre restano i riferimenti a PS Now nella pagina di ricerca e nelle schede di alcuni giochi. Sembra che Sony stia preparando il terreno per l'arrivo della piattaforma in Italia, a tal proposito ti chiediamo: ti abbonerai a PlayStation Now oppure non sei interessato al servizio?