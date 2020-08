PlayStation Now: qual è il miglior gioco di agosto?

Anche ad agosto si aggiorna il catalogo giochi PlayStation Now, con una serie di importanti novità tra cui tre titoli di grande spessore come GreeFall, Hitman 2 e Dead Cells. A questi (giochi di punta del mese più caldo dell'anno) si aggiungono una serie di produzioni dal minor eco ma non per questo meno interessanti.



Qualche nome? WRC 8 (gustoso antipasto in attesa di WRC 9, in arrivo a settembre), AO Tennis 2, The Sinking City, Pure Farming 18, Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr e Power Rangers Battle for the Grid, ideale per divertirsi con gli amici durante le calde serate estive.



Qual è il miglior gioco PS Now di agosto 2020? A te la parola!