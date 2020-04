PlayStation Now: qual è il miglior gioco di aprile 2020?

Sony ha annunciato i nuovi giochi della lineup PlayStation Now di aprile 2020, tra i quali trovano spazio una grande esclusiva AAA e due titoli di terze parti come Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019. Il gioco dell'Uomo Ragno sarà disponibile fino al 7 luglio mentre Just Cause 4 potrà essere scaricato e giocato fino al 6 ottobre mentre per The Golf Club non è stata fornita una data precisa per la rimozione dal servizio.



Una lineup interessante e piuttosto varia che include un gioco sportivo e due action game di grande spessore, capaci sicuramente di accontentare i gusti di un pubblico variegato. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di aprile 2020? A te la parola!