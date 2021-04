PlayStation Now: qual è il miglior gioco di aprile 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Now di aprile 2021, questo mese gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su tre titoli di grande spessore come Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark.



Il gioco di Crystal Dynamics resterà in catalogo fino a inizio luglio mentre Borderlands 3 sarà disponibile fino alla fine di settembre, nessuna data di scadenza è invece stata comunicata per The Long Dark. Si tratta di tre prodotti molto diversi tra loro ma che sapranno accontentare gli appassionati dei rispettivi generi. Una selezione molto interessante e composta da titoli recenti e ancora nel pieno del loro supporto post lancio.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di aprile? A te la parola!