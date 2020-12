PlayStation Now: qual è il miglior gioco di dicembre 2020?

A dicembre il catalogo PlayStation Now si aggiorna con sei nuovi giochi, tra cui Horizon Zero Dawn, l'acclamata avventura targata Guerrilla Games e PlayStation Studios. Horizon non è però l'unico titolo che si aggiunge alla lineup mensile, tra gli altri troviamo anche Broforce, Wreckfest, The Surge 2, Darksiders III e Stranded Deep.



Sei giochi molto diversi tra loro ma che certamente saranno capaci di intrattenere gli abbonati per moltissime ore durante le imminenti festività natalizie. Ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito della lineup PlayStation Now di dicembre 2020? A te la parola!