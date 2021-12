PlayStation Now: qual è il miglior gioco di dicembre 2021?

Anche a dicembre il catalogo PlayStation Now si aggiorna con nuovi giochi, a partire dal 7 dicembre debuttano quattro nuovi giochi: John Wick Hex, Grand Theft Auto III The Definitive Edition, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Spitlings.



Quattro giochi molto diversi tra loro ma che sapranno accontentare le esigenze degli appassionati dei rispettivi generi, da segnalare anche l'aggiunta di due classici come GTA 3 e Final Fantasy X/X-2 in versione rimasterizzata. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PS Now di dicembre 2021?