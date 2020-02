PlayStation Now: qual è il miglior gioco di febbraio 2020?

Anche questo mese Sony amplia la lineup PlayStation Now con tre nuovi giochi per PlayStation 4: gli abbonati al servizio possono ora mettere le mani su The Evil Within, LEGO Worlds e Cities Skylines. Mentre i primi due non presentano limitazioni temporali, il terzo resterà disponibile solamente fino a inizio agosto, trascorso questo periodo sparirà dal catalogo PS Now.



Tre giochi molto diversi tra loro ma in grado di accontentare ampie fasce di pubblico: The Evil Within è il gioco permetto per gli amanti dell'horror, LEGO Worlds farà divertire gli appassionati del celebri mattoncini danesi mentre Cities Skylines è rivolto a tutti gli appassionati di city builer in stile SimCity.



Qual è il miglior gioco PlayStation Now di febbraio 2020? A te la parola!