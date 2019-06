PlayStation Now: qual è il miglior gioco di giugno 2019?

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la lineup PlayStation Plus di giugno 2019 che vede l'arrivo di titoli come Desert Child, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, LEGO City Undercover, Enigmatis The Ghosts of Maple Creek, I Am Bread, Surgeon Simulator Anniversary Edition, Danger Zone, Gal*Gun Double Peace e Rainbow Moon, solamente per citarne alcuni.



Una lineup piuttosto numerosa e variegata, con pochi titoli AAA e numerose produzioni indipendenti unite a giochi AA di discreta caratura. Ti chiediamo: qual è a tuo avviso il miglior gioco della libreria PlayStation Now di giugno? A te la parola!