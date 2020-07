PlayStation Now: qual è il miglior gioco di luglio 2020?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Now a luglio. Questo mese gli abbonati avranno accesso a tre nuovi titoli per PlayStation 4: Watch Dogs 2, Street Fighter V e Hello Neighbor.



Watch Dogs 2 è il secondo episodio della serie Ubisoft, un gustoso antipasto in vista dell'arrivo di Watch Dogs Legion, mentre Street Fighter V non ha bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei picchiaduro a incontri appartenenti alla saga più famosa di sempre nel genere di riferimento. Certamente più particolare Hello Neighbor, produzione indipendente di discreto spessore.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di luglio 2020? A te la parola!