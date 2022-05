PlayStation Now: qual è il miglior gioco di maggio 2022?

A partire da oggi sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Now di maggio 2022, anche questo mese gli abbonati al servizio possono mettere le mani su tre nuovi giochi del catalogo PS4 e PS5. Nello specifico, per gli iscritti a PlayStation Now arrivano Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur 6 e Blasphemous.



Peculiare la scelta di includere nella lineup due picchiaduro, per quanto molto diversi tra loro: Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 troverà certamente consensi tra gli appassionati della celebre serie anime/manga mentre SoulCalibur 6 conquisterà gli amanti dei combattimenti cappa e spada.



Qual è il tuo gioco preferito di maggio del catalogo PlayStation Now? A te la parola!