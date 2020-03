PlayStation Now: qual è il miglior gioco di marzo 2020?

I giochi PlayStation Now di marzo 2020 sono ora disponibili su PlayStation 4 e PC, con una selezione particolarmente ricca, indubbiamente una delle più interessanti degli ultimi mesi. La lineup di marzo include giochi come Control di Remedy, Shadow of the Tomb Raider (ultimo episodio della trilogia reboot di Lara Croft) e Wolfenstein II The New Colossus, ai quali si aggiungono vari titoli Koei Tecmo tra cui Dead or Alive 5 Last Round, Toukiden 2 e Warriors All-Stars, solamente per citarne alcuni.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di marzo 2020? A te la parola!