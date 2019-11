PlayStation Now: qual è il miglior gioco di novembre 2019?

Tre nuovi giochi PS4 sono stati aggiunti al catalogo PlayStation Now di novembre 2019 nei giorni scorsi: gli abbonati al servizio possono ora giocare con Persona 5 (uno dei JRPG più acclamati degli ultimi anni), Hollow Knight e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, sequel de L'Ombra di Mordor.



Persona 5 e L'Ombra della Guerra rientrano nell'offerta premium a tempo limitato, entrambi saranno disponibili fino al 4 febbraio 2020 mentre Hollow Knight non ha limitazioni temporali di alcun tipo. Una selezione di titoli non troppo numerosa ma incentrata sulla qualità, con produzioni AAA e giochi indie decisamente acclamati, che sia questa la strada che PlayStation Now seguirà in futuro?



In attesa di sapere come si evolverà il servizio con l'arrivo di PlayStation 5 ti chiediamo: qual è il miglior gioco PS Now di novembre 2019? A te la parola!