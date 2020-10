PlayStation Now: qual è il miglior gioco di ottobre 2020?

A ottobre il catalogo PlayStation Now si aggiorna con cinque nuovi giochi per PS4, la selezione del mese non è casuale ma è incentrata in larga parte su Halloween, la festa più spaventosa dell'anno. Si parte con Days Gone e MediEvil, due esclusive Sony uscite nel 2019, si continua poi con Friday The 13th The Game (il videogioco basato sulla celebre saga cinematografica di Venerdì 13) e Trine 4 The Nightmare Prince, per finire con Rad.



Cinque giochi orientati all'azione pura e cruda, con Days Gone che conquisterà gli amanti delle avventure single player e MediEvil che risveglierà in voi vecchie emozioni. Senza dimenticare le scorribande multiplayer con Friday The 13th The Game. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di ottobre 2020? A te la parola!