PlayStation Now: qual è il miglior gioco PS4 di ottobre 2019?

A ottobre PlayStation Now si rinnova, Sony ha annunciato un taglio di prezzo per l'abbonamento mensile e annuale (ora disponibili rispettivamente a 9.99 e 59.99 euro) oltre all'ingresso nella lineup PS Now dei giochi a tempo, titoli recenti e di fascia alta disponibili per un periodo limitato.



La prima ondata di "giochi premium" include Grand Theft Auto V, God of War, Uncharted 4 Fine di un Ladro e inFAMOUS Second Son, giocabili fino al 2 gennaio 2020. Un quartetto davvero niente male, non trovate? Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di ottobre 2019? A te la parola!