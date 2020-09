PlayStation Now: qual è il miglior gioco di settembre 2020?

Sono ora disponibili i nuovi giochi PlayStation Now di settembre 2020, questo mese la lineup include quattro giochi molto diversi tra loro ma tutti particolarmente interessanti: Resident Evil 7 Biohazard, Final Fantasy XV, WWE 2K19 e Observation.



Il primo è uno dei giochi horror più acclamati di questa generazione mentre Final Fantasy XV è l'ultimo episodio (in ordine di tempo) di una saga che non ha certo bisogno di presentazioni. WWE 2K19 farà la felicità dello sport spettacolo più seguito negli Stati Uniti (e non solo) mentre Observation potrebbe sorprendere è un thriller sci-fi ad alta tensione.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Now di settembre? A te la parola!