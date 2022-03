PlayStation State of Play: ti è piaciuto l'evento Sony di marzo?

Durante il PlayStation State of Play del 9 marzo sono state annunciate alcune novità legate al mondo PlayStation, tra cui i reveal di Exoprimal di Capcom, l'aggiornamento Ascension per Returnal, Valkyrie Elysium di Square Enix e il nuovo picchiaduro di JoJo, solamente per citare alcuni dei titoli protagonisti dell'evento. Uno showcase di breve durata (20 minuti) ma che ha comunque offerto una piccola carrellata di novità targate PlayStation. Ti è piaciuto lo State of Play di marzo 2022?