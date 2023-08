PlayStation Plus 12 mesi aumenta di prezzo: manterrai l'abbonamento?

Oltre ai nuovo giochi PlayStation Plus di settembre, Sony ha annunciato un aumento di prezzo per l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus: i piani Essential, Extra e Premium aumentano rispettivamente a 71.99 euro, 125.99 euro e 151.99 euro per la sottoscrizione annuale mentre non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le iscrizioni mensili e trimestrali.