PlayStation Plus: qual è il miglior gioco PS4 gratis di giugno 2020?

Con modalità e tempi diversi dal solito, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2020 per gli abbonati al servizio. Dal 26 maggio scorso gli iscritti possono scaricare gratis Call of Duty WWII mentre dal 2 giugno sarà la volta di Star Wars Battlefront II di DICE.



Se il mese scorso è toccato a due gestionali (Cities Skylines e Farming Simulator 19) a giugno il colosso nipponico opta per due sparatutto in prima persona, seppur molto diversi tra loro. Call of Duty WWII è ambientato come si intuisce dal nome durante la Seconda Guerra Mondiale mentre Star Wars Battlefront 2 catapulta i giocatori nell'universo di Guerre Stellari con una storia inedita.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis PS4 di giugno? Call of Duty WW2 o Star Wars Battlefront 2? A te la parola!