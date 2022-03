PlayStation Plus: quale abbonamento scegli tra Essentials, Extra o Premium?

Il rinnovo di PlayStation Plus è realtà, a partire dal mese di giugno 2022, Sony aggiungerà all'attuale abbonamento altri due piani denominati Extra e Premium, che vanno ad aggiungersi all'abbonamento Essentials, l'iscrizione base che permette di giocare online in multiplayer, scaricare due giochi gratis al mese, ottenere spazio Cloud per i salvataggi e accedere a sconti esclusivi.



Con i nuovi piani di abbonamento sarà possibile accedere a una selezione di giochi per tutte le principali console Sony (PS4, PS5, PS1, PS2, PS3 e PSP, ma non PlayStation Vita) e altri contenuti, tra cui le versioni di prova dei giochi completi per gli iscritti premium.



Quanto costa PlayStation Plus? 8.99 euro per l'abbonamento Essentials, 13.99 euro al mese per l'abbonamento Extra e 16.99 euro al mese per la sottoscrizione Premium. Qual è il piano con il miglior rapporto/qualità prezzo e tu qual hai deciso di sottoscrivere?