PlayStation Plus agosto 2020: qual è il gioco gratis più bello per PS4?

In anticipo sui tempi, Sony ha annunciato la lineup PlayStation Plus di agosto 2020 che include due giochi PS4, questo mese senza bonus di alcun tipo a differenza di quanto accaduto a luglio con Erica aggiunto al catalogo come parte dei festeggiamenti per il decimo compleanno di PS Plus.



Ad agosto gli abbonati possono scaricare Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout, il primo già disponibile per il download e il secondo in arrivo il 4 agosto, giorno di uscita ufficiale del gioco, scaricabile quindi dal day one esattamente come accaduto con Rocket League.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di agosto 2020? A te la parola!