PlayStation Plus di aprile: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Sony ha annunciato la lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023 : questo mese gli abbonati possono scaricare gratis Sackboy Una Grande Avventura , Tails of Iron e Meet Your Maker , tutti disponibili sia per PS4 che per PS5.

Si tratta indubbiamente di tre giochi molto diversi tra loro ma capaci di conquistare gli appassionati dei rispettivi generi. Da segnalare come Meet Your Maker sia disponibile su PlayStation Plus Essential sin dal lancio, con day one previsto per il 4 aprile.



Sackboy Una Grande Avventura è un platform coloratissimo perfetto per i più piccoli, ideale anche da giocare in famiglia, mentre Tails of Iron è un avventura RPG brutale e cattivissima. Qual è il tuo gioco preferito del mese? E' il momento di votare!