PlayStation Plus Essential: qual è il gioco più bello di dicembre 2023?

Sono stati annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Essential di dicembre 2023 , anche questo mese gli abbonati al servizio di Sony potranno scaricare tre giochi PS4 e PS5 , disponibili dal 5 dicembre e fino a lunedì 1 gennaio compreso.

La lineup del mese include Powerwash Simulator, Sable e LEGO 2K Drive, tre giochi molto diversi tra loro ma accomunati da un livello qualitativo piuttosto elevato, tutte e tre caratterizzati da meccaniche di gameplay solide e divertenti.



LEGO 2K Drive è un gioco di corse arcade stile Mario Kart perfetto per le serate in famiglia durante le feste, Sable è un avventura di stampo narrativa ambientata nel deserto mentre Powerwash Simulator è un simulatore di... pulizia. Qual è il gioco PlayStation Plus più interessante di dicembre 2023? A te la parola!