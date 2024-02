PlayStation Plus Essential: qual è il gioco più interessante di gennaio?

Sony ha annunciato la lineup dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024 : questo mese gli abbonati con profilo base (e di conseguenza, Extra e Premium) possono scaricare tre giochi per PS4 e PS5 , disponibili per il download fino al primo lunedì di marzo compreso.

La selezione include Foamstars di Square Enix, party game con la schiuma che farà il suo debutto proprio il 6 febbraio, al day one su PlayStation Plus. Oltre a Foamstars troviamo lo scatenato Rollerdrome e l'avventuroso (e cupo) Steelrising, consigliato agli amanti delle atmosfere Steampunk.



Tre giochi molto diversi tra loro ma che non deluderanno gli appassionati dei rispettivi generi: qual è secondo te il gioco più interessante di febbraio per gli abbonati PS Plus Essential?