PlayStation Plus Essential: qual è il miglior gioco di aprile 2024?

Anche ad aprile 2024 i giocatori iscritti a PlayStation Plus potranno scaricare tre giochi "gratis" per PS5 e PS4 , tre titoli di discreta fattura che potrebbe valere la pena riscoprire con l'abbonamento PS Plus.

Mancano 1 giorno, 37 minuti alla chiusura

Parliamo di Skul The Hero Slayer, indie in Pixel Art dallo stile accattivante, Minecraft Legends, spin-off del celebre gioco di Mojang, e infine Immortals of Aveum, sparatutto "magico" in Unreal Engine 5 che all'epoca della sua uscita nell'estate 2023 non ha riscosso il successo sperato e che ha ora la possibilità di conquistare un nuovo pubblico.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Essential di aprile 2024? E' il momento di votare!