PlayStation Plus Essential: qual è il miglior gioco 'gratis' di marzo 2024?

Sono stati finalmente annunciati i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024 : questo mese gli abbonati PS Plus avranno a disposizione ben quattro nuovi giochi per PS5 e PS4 .

Parliamo di F1 23, SIFU, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e Hello Neighbor 2. Quattro titoli molto diversi tra loro ma che non faticheranno a trovare estimatori tra gli amanti dei rispettivi generi.



SIFU è un gioco d'azione dall'anima picchiaduro, F1 23 ci consente di rivivere le emozioni dello scorso campionato di Formula Uno mentre Destiny 2 La Regina dei Sussurri ci permetterà di arrivare preparati a Destiny 2 La Forma Ultima, atteso per il mese di giugno. Hello Neighbor 2 infine, conquisterà gli amanti dei giochi dalle atmosfere misteriose.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Essential di marzo 2024? E' il momento di votare!