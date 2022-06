PlayStation Plus Essentials, Premium, Extra: quale abbonamento hai scelto?

Il nuovo PlayStation Plus è arrivato in Italia con tre diversi piani di abbonamento denominati Essentials, Extra e Premium. Il primo è di fatto l'iscrizione base e non ci sono differenze rispetto al piano attuale, mentre gli altri due livelli permettono di accedere a centinaia di giochi per PS4, PS5, PS3, PS2, PS1 e PSP, oltre a demo e altri bonus.



Non è facile capire quale sia il piano più adatto alle proprie esigenze, l'offerta è vasta e piuttosto flessibile, con prezzi variabili in base all'abbonamento scelto. E tu, hai già deciso a quale livello abbonarti? PlayStation Plus Extra, Premium o Essentials: facci sapere la tua scelta nei commenti!