PlayStation Plus Essentials: qual è il gioco più bello di giugno 2022?

Sono stati finalmente annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022, questo mese gli abbonati PS Plus Essentials potranno scaricare tre giochi per PS4 e PS5: God of War, Naruto to Boruto Shinobi Strikers e Nickelodeon All-Star Brawl.



Nickelodeon All-Star Brawl è un gioco di corse con protagonisti personaggi di serie Nickelodeon (pensiamo a SpongeBob, ad esempio) mentre Naruto to Boruto Shinobi Strikers è un action multiplayer che non mancherà di conquistare gli amanti della celebre serie anime. God of War non ha invece bisogno di presentazioni, essendo uno dei videogiochi più amati e venduti della scorsa generazione.



Qual è il miglior videogioco PlayStation Plus di giugno 2022? A te la parola!