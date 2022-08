PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il miglior gioco di agosto 2022?

Sony ha annunciato la lineup PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2022, questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus potranno scaricare giochi come Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 oltre a Dead by Daylight, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Metro Exodus e Bugsnax.



Una selezione piuttosto numerosa e decisamente varia, peccato solamente per la mancanza di classici del catalogo PS1, PSP e PS2 ma ci sarà tempo per rimpolpare anche le librerie di queste piattaforme. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus Premium e Extra del mese? A te la parola!