PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il miglior gioco di aprile 2023?

Mancano 21 ore, 23 minuti alla chiusura

Qualche esempio? Kena Bridge of Spirits, DOOM Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Monster Boy and the Cursed Kingdom, The Evil Within, Dishonored Definitive Edition e Riders Republic, solamente per citarne alcuni.



Un mese all'insegna dei giochi Bethesda, che rappresentano la maggior parte delle nuove aggiunte al catalogo. Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Extra/Premium di aprile? E' il momento di votare!