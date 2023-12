PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il miglior gioco di dicembre 2023?

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2023 . Questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono scaricare una selezione di nuovi giochi per PS4, PS5 e classici PlayStation .

Thrillville Off the Rails PS4, PS5

Qualche nome? Moto GP23, GTA V, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Shadowrun Hong Kong Extended Edition, Metal Hellsinger, Mega Man Legacy Collection e Mega Man Legacy Collection 2, Salt and Sacrifice e Tinykin.



Ben 19 nuovi giochi per chiudere il 2023 di PlayStation Plus: qual è il migliore del mese? A te la parola!