PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il miglior gioco di luglio 2022?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di luglio 2022, a partire dal 19 luglio gli abbonati ai due livelli superiori di PlayStation Plus potranno scaricare gratis giochi come Final Fantasy VII Remake Intergrade, Assassin’s Creed Unity, Marvel's Avengers, Stray, Saints Row IV Re-Elected, Saints Row Gat out of Hell, ReadySet Heroes, LocoRoco Midnight Carnival e Assassin’s Creed IV Black Flag, senza tralasciare giochi per famiglie come Paw Patrol on a Roll!, Jumanji The Video Game e Ice Age Scrat's Nutty Adventure.



Una selezione che include quasi 20 nuovi giochi da scaricare tra cui blockbuster assoluti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, tanti giochi di Assassin's Creed e sopratutto Stray disponibile sin dal day one. Qual è secondo te il miglior gioco del mese di luglio 2022?