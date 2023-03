PlayStation Plus Extra e Premium: qual è il miglior gioco di marzo 2023?

I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo sono in arrivo , questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus possono accedere ad una vastissima quantità di nuovi giochi per PS4 e PS5 , con una qualità media decisamente levata.

Neo The World Ends with You PS4

Qualche nome? Tchia (disponibile sin dal day one, con lancio fissato per il 21 marzo), Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Immortals Fenyx Rising, Ghostwire Tokyo, Rainbow Six Extraction, Life Is Strange True Colors e Life is Strange 2.



Senza dimenticare Dragon Ball Z Kakarot, Street Fighter V Champion Edition, Untitled Goose Game, Final Fantasy Type-0 HD, RAGE 2, Neo The World Ends with You, Haven e tre classici PSP e PS1: Ridge Racer Type 4, Ape Academy 2 e Syphon Filter Dark Mirror.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Premium ed Extra del mese di marzo? A te la parola!