PlayStation Plus Extra e Premium: sei soddisfatto dei giochi di dicembre?

La lineup PlayStation Plus Premium ed Extra di dicembre include una slezione di giochi PS4 e PS5 oltre a classici PS3 e PSP come Evil Genius 2, Yakuza 6 The Song of Life, Judgment, WWE 2K22, Far Cry 5, Oddworld Abe's Exoddus, Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition, Heavenly Sword, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, Yakuza 6 The Song of Life e Yakuza Like a Dragon, solamente per citarne i titoli più in vista.



E tu cosa ne pensi, sei soddisfatto dell'offerta di dicembre per gli abbonati Premium ed Extra oppure no? Avresti preferito altri giochi o pensi che sia un mese degno di attenzione? A te la parola!