PlayStation Plus Premium/Extra: qual è il miglior gioco di gennaio 2023?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023 , questo mese gli abbonati ai due livelli superiori di PS Plus potranno scaricare una selezione di giochi come Devil May Cry 5 Special Edition, Back 4 Blood , Dragon Ball FighterZ , Just Cause 4 Reloaded e Syphon Filter 3.

Tanti titoli per tutti i gusti, da giochi spiccatamente multiplayer come Back 4 Blood a picchiaduro come Dragon Ball FighterZ, senza dimenticare i giochi d'azione (Just Cause 4, Devil May Cry V Special Edition) e avventura (pensiamo a Life is Strange, Life is Strange Before The Storm, Erica e Jett The Far Shore), senza dimenticare i classici PS1 come Syphon Filter 3 e Hot Shots Golf 2.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio 2023? A te la parola!