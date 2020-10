PlayStation Plus PS4/PS5: qual è il miglior gioco gratis di novembre 2020?

Martedì 3 novembre arrivano i nuovi giochi PlayStation Plus gratis per PS4 e PS5: avete letto bene, il debutto della nuova console verrà accompagnato dal primo gioco PS Plus per PlayStation 5, scaricabile dal 19 novembre in Europa.



La lineup del prossimo mese include La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (sequel de La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor) e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto per PS4, oltre a Bugsnax per PS5, il nuovo gioco degli autori di Octodad Dadliest Catch, uno dei giochi indie più acclamati degli anni '10. TI chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus di novembre 2020? A te la parola!