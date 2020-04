PlayStation Plus PS4: qual è il miglior gioco gratis di maggio 2020?

Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2020, anche il prossimo mese la Instant Game Collection si arricchisce con due nuovi titoli per PlayStation 4.



Nello specifico si tratta di Cities Skylines e Farming Simulator 19, il primo è un City Builder sullo stile di SimCity, acclamato da pubblico e critica, il secondo è invece il simulatore di fattoria più amato dagli appassionati del genere. Due prodotti che si discostano dai grandi AAA degli ultimi mesi come Nioh, Uncharted 4 Fine di un Ladro, The Last of Us Remastered e Shadow of the Colossus, ma che certamente non faticheranno a trovare consensi tra gli amanti del genere.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di maggio 2020? A te la parola!