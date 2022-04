PlayStation Plus: qual è il gioco gratis più bello di maggio 2022?

Come da tradizione per l'ultimo mercoledì del mese, Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2022 per PS4 e PS5. Il quinto mese dell'anno riserva una grande sorpresa per gli appassionati di giochi di calcio, con l'arrivo di FIFA 22, titolo uscito poco più di sette mesi fa e ancora molto giocato, un regalo sicuramente gradito sopratutto nel nostro paese.



A FIFA 22 si affiancano due progetti minori ma non per questo meno interessanti come Tribes of Midgard e Curse of the Dead Gods. Tre giochi molto diversi tra loro ma sicuramente capaci di conquistare gli amanti dei rispettivi generi. Qual è secondo te il miglior gioco PlayStation Plus di maggio 2022?