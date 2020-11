PlayStation Plus: qual è il miglior gioco di dicembre 2020 per PS4 e PS5?

Anche a dicembre, Sony regala nuovi giochi agli abbonati PlayStation Plus, che dal primo dicembre potranno scaricare tre titoli per PS4 e PS5: Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble, quest'ultimo al debutto assoluto sul mercato proprio nella data indicata.



Tre giochi a tutta azione per passare un fine anno decisamente movimentato con le avventure di Rico Rodriguez, i folli personaggi di Rocket Arena e il ritorno dei vermi del Team17 in un Battle Royale tutto da scoprire, per la prima volta protagonisti di un gioco in tempo reale anzichè a turni.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della lineup PlayStation Plus di dicembre 2020? A te la parola!