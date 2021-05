PlayStation Plus: qual è il miglior gioco di giugno 2021?

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021, il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare tre nuovi giochi tra cui due première assolute.



Il primo giugno debuttano su PlayStation Plus Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons per PS4, insieme a Operation Tango per PlayStation 5. Virtua Fighter e Operation Tango sono al loro debutto assoluto e sono inclusi nella lineup Instant Game Collection al day one, mentre Star Wars Squadrons è stato lanciato lo scorso autunno come parte del catalogo di fine anno di Electronic Arts.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco PlayStation Plus del mese di giugno? A te la parola!