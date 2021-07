PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di agosto 2021?

Dopo il leak dello scorso weekend, Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di agosto 2021 per PS5 e PS4: il prossimo mese gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis Plants vs Zombies Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena Legends.



Tre giochi molto diversi tra loro che portano nel catalogo Instant Game Collection una discreta varietà, Plants vs Zombies Battle for Neighborville è l'ultimo episodio di una serie amatissima dal pubblico, Tennis World Tour 2 è un gioco sportivo protagonista in queste settimane del torneo virtuale Next-Gen ATP E-Series 2021 mentre Hunter's Arena Legends è un Battle Royale PvP e PvE 30vs30.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco della lineup PlayStation Plus di agosto? A te la parola!