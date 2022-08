PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di agosto per PS4 e PS5?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di agosto 2022, gli abbonati al servizio potranno aggiungere questo mese tre nuovi giochi per PS4 e PS5 alla propria collezione di giochi Instant Game Collection.



A partire da martedì 2 agosto saranno disponibili Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Yakuza Like A Dragon e Little Nightmares, tre titoli molto diversi tra loro ma di indubbio valore. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 include le versioni rimasterizzate dei primi due giochi di skateboard dedicati a Tony Hawk, Yakuza Like A Dragon introduce il nuovo protagonista della serie SEGA mentre Little Nightmares è uno dei videogiochi più acclamati degli ultimi anni.



Qual è il miglior gioco PlayStation Plus di agosto 2022? A te la parola!