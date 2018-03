PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di aprile?

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i nuovi giochi della Instant Game Collection di aprile 2018, disponibili dal primo martedì del mese per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.



Tra i nuovi giochi gratis di aprile troviamo Mad Max (frenetico action game realizzato dagli autori della serie Just Cause) e Trackmania Turbo (con supporto per PlayStation VR) per PlayStation 4, l'italianissimo In Space We Brawl e Toy Home per PlayStation 3, 99 Vidas e Q*Bert Rebooted per PlayStation Vita.



Una line-up interessante e decisamente variegata, un buon mix tra giochi AAA e produzioni indipendenti per tutte le piattaforme Sony. Qual è, tra questi, il miglior gioco gratis PlayStation Plus di aprile? A te la parola!