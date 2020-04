PlayStation Plus: qual è il miglior gioco gratis di aprile 2020?

Dopo il leak di fine marzo, Sony ha annunciato nelle scorse ore i giochi gratis PS4 di aprile 2020 per gli abbonati PlayStation Plus: dal 7 aprile gli iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente Uncharted 4 Fine di un Ladro e DiRT Rally 2.0 di Codemasters.



Dopo aver regalato Uncharted The Nathan Drake Collection a gennaio, Sony chiude il cerchio offrendo anche Fine di un Ladro, ultima avventura di Nathan Drake (ma non della serie, come dimostra la successiva uscita di Uncharted L'Eredità Perduta). DiRT Rally 2.0 è invece la più recente incarnazione della serie racing di Codemasters, un gioco certamente non per tutti ma che conquisterà gli appassionati di questa disciplina motoristica.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis PlayStation Plus di aprile 2020? A te la parola!